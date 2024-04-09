ماهر فرغلي لـ«كلم ربنا»: حادث أبو تيج سبب توبتي عن قناعات خاطئة

قال الباحث السياسي ماهر فرغلي، إنَّه خلال فترة محنته التي قضاها في السجن لمدة 13 سنة، كان يمسك بالقلم ويكتب: «لماذا حدث هذا لي؟ ولماذا هذا المصير؟ وبكل صدق في أحد المرات وأنا جالس في ظلام دامس بين أسوار وجدران الزنزانة ليلاً، ولم يكن معي سوى صديقين، أحدهما من الأقصر والآخر من أسيوط، ليسألني الأخير عن حادث أبو تيج والذي مات فيه العديد من الأبرياء وأرد عليه أنه جريمة لم يكن يجب أن تحدث».

وأضاف «فرغلي»، في حواره مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ببرنامج «كلم ربنا»، والمُذاع على «راديو 9090»: «اعترفت وقتها أن قتل الأبرياء خطأ كبير وعلينا التوبة والرجوع إلى الله، بدافع من مراجعتي لنفسي، بل وقُلت: باب الزنزانة لن يُفتح إلا بتوبتنا إلى الله ورجوعنا إليه عما اقترفناه ولابد من التوبة والرجوع عن قناعاتنا السابقة».

وتابع: «لابد أن نقول يا رب احنا غلطنا.. الاعتراف بالذنب كان ضروري، ووجدت أصدقائي بالسجن أقروا بصدق كلامي، واعترفوا لي: أنت صح».