«القاهرة الإخبارية»: الأسيرات الفلسطينيات يتعرضن للتعذيب في السجون الإسرائيلية

أكدت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من مدينة رام الله الفلسطينية، حدوث انتهاكات ومعاملة سيئة للفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إذ تتعرض الأسيرات لانتهاكات جسيمة، ويهددن بانتهاك أعراضهن، كما يتعرضن للتعذيب والتنكيل بشكل يومي.

وخلال مداخلة عبر «جولة المراسلين»، أضافت: «نتحدث عن اعتقالات بالجملة وهي كبيرة جدا، وحسبما أعلنت هيئة شئون الأسرى والمحررين أنه منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن، فإن أعداد المعتقلين الفلسطينيين هي الأعلى منذ السنوات السابقة والأكثر دموية وانتهاكات بحق الأسرى داخل السجون».

انتهاكات مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي

وأشارت إلى أن مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلية تعتدي على الفلسطينيين بالضرب المبرح، وتقدم وجبة واحدة سيئة من الطعام، وتترك نوافذ السجون مفتوحة 24 ساعة، رغم البرد ومنع زيارة أهالي الأسرى لذويهم داخل سجون الاحتلال وبعض الأحيان يجرى منح محاميي هيئة شؤون الأسرى والمحررين من الجلوس مع المعتقلين داخل السجون.