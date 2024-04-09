كم عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص؟.. «نص القرار الرسمي»

حدد وزير العمل حسن شحاتة، عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، موضحاً أن الوزارة وزعت منشوراً رسمياً بتفاصيل قرار الإجازة على جميع مديريات العمل على مستوى الجمهورية، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تطبيق الإجازة بمختلف شركات القطاع الخاص.

وبدأت من اليوم الثلاثاء 9 أبريل الجاري، إجازة عيد الفطر 2024 للقطاع الخاص، حسبما جاء في قرار وزير العمل، والذي أكد أن عدد أيام الإجازة 6 أيام بدأت من اليوم وتستمر حتى الأحد المقبل 14 من نفس الشهر للعاملين المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

إجازة عيد الفطر 2024

واحتسب قرار وزير العمل، يوم الأحد 14 أبريل الأخير في إجازة عيد الفطر من رصيد الإجازت السنوية للعامل في القطاع الخاص، مؤكداً حرص وزارة العمل على توحيد إجازة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لمشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

وفي سياق متصل، استعدت مختلف الجهات والمؤسسات لاستقبال عيد الفطر بالتنسيق مع جميع المحافظات، وهو ما ترصد تفاصيله «الوطن» في السطور التالية:

الهيئة العامة للرعاية الصحية

- رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات في المحافظات

- تجهيز 311 منشأة صحية طوال فترة العيد في 6 محافظات

- توافر المستلزمات الطبية والوقائية والأدوية والطعوم والأمصال

- تأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية

- تكثيف تواجد الأطقم الطبية وبخاصة في أقسام الطوارئ والحالات الحرجة

- جاهزية فرق الانتشار الطبي السريع في المحافظات

- انعقاد غرف إدارة الأزمات المركزية والفرعية للتأكد من التنفيذ الأمثل لخطة التأمين الطبي

- مد تقديم خدمات مبادرة «رمضان بصحة لكل العيلة» للمتابعة الطبية المنزلية المجانية

- تكثيف تواجد فرق رضاء المنتفعين لتقديم أي مساعدات

استعدادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات الجامعية خلال عيد الفطر المُبارك

- رفع درجة الاستعداد بأقسام الطوارئ

- زيادة عدد الأطباء المُناوبين بأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة

- تنظيم الإجازات والراحات طبقًا للقوى البشرية لكل مستشفى

- توفير العدد اللازم من الطواقم الصحية لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة

- توافر الأدوية والمُستلزمات والتجهيزات الطبية

- توافر الكميات اللازمة من أكياس الدم ومُشتقاته بكافة المستشفيات الجامعية

- تجهيز فرق احتياطية من التخصصات الطبية المُختلفة بالمستشفيات الجامعية

- وجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة.