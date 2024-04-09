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دراما المتحدة

«مصر أكتوبر» مهنئا الرئيس السيسي بعيد الفطر: نجدد العهد على استكمال التنمية

كتب:

محمد أباظة
09:48 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

المهندس أحمد الباز الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر

هنأ المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك، داعيا أن يعيد هذا الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.

استغلال المناسبة لتجديد العهد

وأعرب «الباز» عن طيب التمنيات القلبية للرئيس السيسي، في مساعيه وجهوده لخدمة الوطن ورفعة شأنه، موضحًا نستغل هذه المناسبة لنجدد العهد على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل مواصلة مسيرة البناء والتنمية والنهضة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات تحت قيادته الرشيدة، لينعم الوطن وأبناؤه بالخير والتقدم والازدهار والتنمية.

تحية للشعب المصري

وتوجه بالتحية والتقدير للشعب المصري العظيم على صموده وتحمله التحديات وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ووقوفه بشكل حاسم مع قيادته السياسية، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.