ملخص الحلقة 15 من مسلسل جودر.. ياسر جلال يستعد لمهمة الحصول على الكنز

خلال الحلقة 15 والأخيرة من مسلسل جودر، استمرت حكايات شهرزاد «ياسمين رئيس» للملك شهريار «ياسر جلال»، حول وجود جودر في قصر الشيخ عبد الأحد، وما يواجهه من مكائد لا تنتهي من جوهرة ابنة الشيخ التي وقعت في حبه فور دخوله القصر.

ملخص الحلقة 15 مسلسل جودر

وعندما لم تتمكن جوهرة من لفت أنظار جودر نحوها، اتجهت لاستخدام السحر والتهديد من أجل أن يقع في غرامها ويفعل ما تريده منه، وعلى الناحية الأخرى تسعى شواهي الساحرة إلى الانتقام من عبد الأحد وجودر، ومنعهما من الوصول إلى الكنز، لذا سلطت عليهم من يأتي بشعر وأظافر عبد الأحد حتى تتمكن من الانتقام منه بسحرها.

جودر يستعد لمهمة الحصول على الكنز

وتواصل الحلقة 15 مشاهدها، حيث يبدأ الشيخ عبد الأحد في تنفيذ خطة الحصول على الكنز بمساعدة جودر، ويحضر له اثنين من الجن ليساعدانه في تلك المهمة، وينزلان له البحيرة، فيشعر جودر بالقلق والخوف، ولكن الشيخ يطمئنه ويشجعه ليكمل طريقه الذي جاء إلى القصر من أجله.