يحيى وكنوز 3 يواكب هوس السوشيال ميديا.. «اعملي لاف على الصورة»

على الرغم من أن مسلسل يحيى وكنوز 3، يناقش الحكايات والقصص التاريخية المختلفة، ومعرفة الأسرار التي حدثت وقتها، إلا أنه ناقش أيضًا اهتمامات الشباب في العصر الحديث وسلط الضوء على هوس السوشيال ميديا، بعد ظهور كنوز وهي تهتم بالأستوري والمنشن والصور على وسائل التواصل الاجتماعي.

مسلسل يحيى وكنوز 3

خلال أحداث الحلقة 30 من مسلسل يحيى وكنوز 3، وبعد عودة «يحيى» من عصر الملك كامس، جمعته جلسة عائلية رفقة والده وشقيقته «كنوز»، التي كانت تجلس وانتباهها منصب على الهاتف، وما تقوم به، دون الاهتمام لمن يجلس بجوارها أو حديثهما.

هوس السوشيال ميديا، قضية ناقشتها أحداث الحلقة 30 من مسلسل يحيى وكنوز 3، خاصة بعد أن تحدثت «كنوز» إلى شقيقها «يحيى»: «يحيي افتح الأستوري اللي أنا عاملالك منشن فيها واعمل لاڤ وشير» ليرد عليها الأخير: «طب ما توريني الصوره هنا أحسن».

هوس السوشيال ميديا

«إزاي يعني ما أنا عملالك منشن افتح الأستوري وشوفها عشان يجيلك ريأكتس كتير على الصورة والريتش عندي يعلى» هكذا أوضحت «كنوز» سبب اهتمامها بدخول «يحيى» إلى الحالة الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعي، ليرد عليها: «إنتي خلاص لو منزلتيش في اليوم 5 أو 6 أستوري متبقيش كنوز أختي»، معربا عن استيائه مما يحدث على السوشيال ميديا.