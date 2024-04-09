مسلسل صيد العقارب الحلقة 30.. نهاية سعيدة لأسرة غادة عبد الرازق

انتهت الحلقة 29 من مسلسل صيد العقارب، بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، التي عُرضت أمس عبر قناة CBC، على كشف السر المخفي بشأن سبب رغبة المهندس شريف الغزولي «الفنان محمد نجاتي» في الانتقام من عائلتي الحاج إسماعيل الغول «الفنان رياض الخولي» وحسن ضرغام «الفنان أحمد ماهر»، إلى جانب رغبة ياسين الغول «الفنان محمد علاء» في قتله؛ لذا نستعرض ملخص مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة غادة عبدالرازق.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة غادة عبد الرازق

بدأت أحداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، على ضغط ياسين الغول زناد المسدس لإطلاق النار على المهندس شريف، لكنه يتفاجئ بعدم وجود رصاص، ليتضح أن زوجته عايدة «الفنانة غادة عبد الرازق» أخرجت الخزنة من المسدس حتى لا يتعرض زوجها لارتكاب جريمة قتل، إلى جانب قدوم الحكومة للقبض على المهندس شريف الغزولي.

وشهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، كشف الحكومة تورُّط المهندس شريف في قتل علي ضرغام، بعدما تتبعت خط سيره في ليلة الحادثة، إلى جانب اعتراف المهندس شريف بقتله علي ضرغام، وتوضيح الطريقة التي قتله بها، وكيف عطل الكاميرات لإخفاء جريمته، لتلقي الشرطة القبض عليه.

وفاة الحاج إسماعيل الغول

من الأحداث الأخرى التي تضمنها مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 هي وفاة الحاج إسماعيل الغول، أثناء وجوده بجانب صديقه الحاج حسن ضرغام، بعد أن شعر بآلام شديدة في رأسه وطلب قهوة، وقبل أن يتناولها فارق الحياة، ليبكيه الحاج حسن ضرغام بحرقة شديدة، كما تضمنت الحلقة فتح سميحة «الفنانة سيمون» طليقة الحاج إسماعيل الغول لدار أيتام، إلى جانب ولادة نورا حفيدة الحاج حسن ضرغام، وخروج عفاف زوجة علي ضرغام من السجن.

كما شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صيد العقارب إنجاب الدكتورة عايدة، وهي الفنانة غادة عبد الرازق، طفل وطفلة إلى جانب استقبال مصطفى ضرغام للشيخ توبة في فيلته، ليعطيه مبلغ مليون جنيه كتبرع للجمعية الخيرية التي يدير شؤونها، لينتهي المسلسل على هذه الأحداث.