الانتهاء من تصوير مسلسل صيد العقارب.. وترقب للحلقة الأخيرة

انتهت الفنانة غادة عبدالرازق من تصوير مسلسل «صيد العقارب»، والذي نافس بقوة خلال الموسم الرمضاني 2024 وذلك قبل ساعات من عرض الحلقة الأخيرة.

نجاح مسلسل صيد العقارب وتصدره للتريند

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا وتصدر التريند على مدار أيام عرضه خلال شهر رمضان، خاصة أنّ أحداثه تدور في إطار تشويقي ويتحدث عن قضية اجتماعية تشغل الرأي العام وهي قضية الانتقام والرغبة في الأخذ بالثأر.

وأعرب مؤلف العمل باهر دويدار، عن سعادته بردود الفعل الواسعة على مسلسل صيد العقارب، مؤكدا أنه حاول تناول قضية الثأر من منظور جديد ومختلف كثيراً عن أي أعمال سابقة، موضحا أن المعالجة لا تقف عند حد الثأر للقتيل، إنما تغوص في مكامن البشر، وتتنقل ما بين دوافعهم وردود أفعالهم وأولوياتهم.

أسباب نجاح مسلسل صيد العقارب

من جانبه أكد الناقد الفني محمود مطر أن المسلسل تميز ببناء درامي جيد وتسلسل للأحداث يحترم عقلية المتلقي، موضحا أن هذا التسلسل جعل المتلقي يقتنع بمنطقية موقف غادة عبدالرازق خلال العمل؛ حيث أسهم في تحقيق بناء درامي سليم، ومشاهد غير مفتعلة بصرف النظر عن كون موقفها هذا صحيحاً أم غير صحيح.

مسلسل صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، وبطولة مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم: غادة عبد الرازق، رياض الخولي، سيمون، منال سلامة، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، وغيرهم.