مسلسل مليحة الحلقة 15.. المقدم أدهم ينقذ الأسرة الفلسطينية مرتين

استطاع مسلسل مليحة خلال حلقاته الـ15، تجسيد جانب مهم من معاناة الشعب الفلسطيني مع المحتل الإسرائيلي، فدارت جُل أحداثه حول تلك الأسرة الفلسطينية البسيطة التي أجبرها الاحتلال على ترك أراضيها لتتجه إلى ليبيا، ولكن مع التوترات التي شهدتها الدول العربية في تلك الحقبة الزمنية لم تستطع الأسرة الاستمرار في لبيبا لتتجه إلى مصر وتعبر منها حيث موطنها غزة.

مسلسل مليحة الحلقة 15

وقدمت الحلقة 14 وتعقبها الحلقة 15 العديد من الأحداث الفارقة في مصير الأسرة الفلسطينية، فبعد تعرضها للكثير من المتاعب، تمكنت في آخر المطاف أن ترجع إلى بلدها سالمة آمنة، ولكن بعد فقد عدد من أفراد الأسرة أثناء تلك الرحلة المضنية.

المقدم أدهم ينقذ الأسرة الفلسطينية مرتين

وتقابل الأسرة الفلسطينية أسرة مصرية تتكون من المقدم أدهم (دياب) وأخيه علي والوالدان، وقد لعب أدهم دورا بارزا في تخليصهم من مكائد الإرهابيين على طول رحلتهم منذ عبورهم الحدود المصرية وحتى خروجهم منها، ففي المرة الأولى أنقذهم بمساعدة حرس الحدود المصرية، من موت محقق كان سينتج عن تفجير زرعه أحد الإرهابيين استهدف به الحافلة التي تقلهم إلى مصر، وفي المرة الأخرى تعرضت تلك الأسرة البسيطة للخطف بصحبة سالم شيخ القبائل في سيناء، ليضع المقدم أدهم مع رفاقه خطة محكمة ويستطيع تخليصهم للمرة الثانية، ولكنه يفقد أعز أصدقائه.