أماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة.. اعرف أسماء الخطباء

حددت مديرية الأوقاف، أماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة، تزامناً مع توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والذي أكد على الإعداد الجيد لساحات صلاة العيد، والإشراف المباشر على تنظيمها، وضرورة الالتزام بآداب المسجد، موضحاً أن وقت التبكير في عيد الفطر يبدأ من وقت ثبوت وإعلان رؤية هلال شوال.

أماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة

وترصد «الوطن»، في التقرير التالي، أماكن ساحات صلاة العيد في القاهرة، وفق ما أعلنت عنه مديرية الأوقاف، كالآتي:

- جامع الفتح برمسيس

- جامع الرحمن الرحيم بصلاح سالم

- الجامع الأزهر

- جامع عمرو بن العاص

- مسجد السيدة زينب

- مسجد بلال بن رباح المقطم

- مسجد منارة الإسلام المقطم

- مسجد السيدة نفيسة

- مسجد السلطان حسن

- مسجد الفردوس حدائق المعادي

- مسجد الفاروق بالمعادي

- مسجد التقوى الطوب الرملي

- مسجد السلام مدينة نصر

- مسجد عبد المنعم رياض كوتسيكا

- مسجد السلطان الحنفى بالسيدة

- مسجد سيدى على زين العابدين بالسيدة

- مسجد الخلفاء الراشدين صقر قريش

خطباء عيد الفطر المبارك ببعض الساحات بالقاهرة

وحدد وزير الأوقاف، خطباء عيد الفطر المبارك ببعض الساحات بالقاهرة، وهم كالآتي:

- مسجد السيدة نفيسة، الدكتور علي الله شحاته الجمال، إمام وخطيب.

- مسجد عمرو بن العاص، الشيخ يسري محمود عزام، إمام وخطيب.

- القاهرة الجديدة، الشيخ محمود الأبيدي، إمام وخطيب.

- شيراتون، الشيخ أحمد سلامة النجار، إمام وخطيب.

- مدينة بدر، الشيخ عبد الله السيد رحيم، عضو الإدارة العامة للإرشاد.

- مسجد الفتح، الدكتور ياسر مغاوري، إمام وخطيب.

- القاهرة الجديدة، الشيخ محمد منصور هبالة، إمام وخطيب.

- الرحاب، الشيخ محمد الكومي، إمام وخطيب، والشيخ عبد المنعم دويدار، إمام وخطيب.

- مدينة نصر، الشيخ محمد محمود سيد، إمام وخطيب.

تعليمات مهمة بشأن صلاة عيد الفطر

- يبدأ وقت تكبير عيد الفطر عند الغدو إلى صلاة عيد الفطر

- الإعداد الجيد لساحات صلاة العيد

- الإشراف المباشر على تنظيم ساحات صلاة العيد

- التنسيق فيما بين ساحات صلاة العيد لحضور الصلاة بها

- الالتزام بآداب المسجد.