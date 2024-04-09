علي ربيع يروج لفيلم «عالماشي»: «مستنيكم في السينمات»

روّج الفنان علي ربيع، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لفيلمه الجديد «عالماشي»، المقرر عرضة بجميع دور العرض في عيد الفطر.

ونشر علي ربيع البوستر الدعائي للفيلم، معلقا: «كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد، فيلم عالماشي في كل سينمات مصر والوطن العربي، فيلم عالماشي فيلم عيد الفطر المبارك 2024، مستنينكم في السينمات، مستني رأيكم».

أبطال فيلم «عالماشي»

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيري.