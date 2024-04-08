التحالف الوطني يواصل جهوده في رمضان.. تجهيز عرائس وتكريم حفظة القرآن

يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دعمه للأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تجهيز وتوزيع نحو 100 كرتونة مواد غذائية على الأهالي بمركز أسوان.

وأشار التحالف الوطني إلى انتهاء الدورة الرمضانية لكرة القدم بمحافظة القليوبية، وتكريم الفريق الفائز بالمركز الأول.

مسابقة القرآن الكريم بمحافظة الأقصر

كما لفت التحالف الوطني إلى تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة القرآن الكريم بمحافظة الأقصر، موضحا أنه تم تكريم 65 متسابقا بينهم ذوي الهمم الحافظين للقرآن الكريم، وتم منحهم مبالغ مالية وشهادات تقدير، بحضور عدد من القيادات والشخصيات العامة بالمحافظة.

تجهيز 75 عروسا بالأجهزة الكهربائية

كما قام التحالف الوطني بتجهيز نحو 75 عروسا بأجهزة كهربائية بمحافظة القليوبية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأولى بالرعاية.