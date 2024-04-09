صلاة عيد الفطر 2024 الساعة كام في المنوفية

ساعات قليلة تفصلنا عن صلاة عيد الفطر المبارك الموافق يوم الأربعاء 10 أبريل، ويتساءل المواطنين في المدن والقرى عن موعد صلاة عيد الفطر 2024 بمحافظة المنوفية، وذلك تمهيدا لأداء صلاة العيد في الساحات الشعبية والمساجد المختلفة، وهو ما تكشف عنه «الوطن» في السطور التالية، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها .

صلاة العيد 2024 الساعة كام في محافظة المنوفية

وبعد زيادة البحث عن صلاة العيد 2024 الساعة كام في محافظة المنوفية، فقد أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة أن موعد صلاة العيد في المنوفية ستحين في تمام الساعة السادسة صباحا، ويحتفل المسلمون بعيد الفطر لمدة ثلاثة أيام بعد أداء فريضة الصيام خلال شهر رمضان المبارك .

ساحات صلاة العيد

وأكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد الساحات التي ستستقبل المصلين لأداء صلاة العيد تبلغ 457 ساحة متوزعة على معظم المدن والقرى بالمحافظة، مشددا إلى أنه أعطى تعليمات لمديري الإدارات في كل المراكز بالمتابعة المستمرة للوقوف على مدى استعداد كافة الساحات والمساجد بالشكل اللائق.