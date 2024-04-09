مسلسل الحشاشين الحلقة 30.. إصابة حسن الصباح بالخرف

نهاية مأساوية شهدتها أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 30، لحسن الصباح زعيم أخطر طائفة التي أرعبت العالم في القرن الحادي عشر، فبعد أن نجح حسن الصباح في تحقيق هدفه ونشر دعوته، سيطرت عليه حالة من الضعف النفسي الشديد بما يشبه الخرف، حيث ظل وحيدًا داخل غرفته ولم يرغب في رؤية أي أحد باستثناء برزك أميد «سامح الشيخ».

يعيش حسن الصباح حالة من تأنيب الضمير بسبب قتله لجميع أحبائه، أولا صديق عمره نظام الملك بعد ذلك ابنه الهادي وأخيرًا زوجته دنيا زاد، ويصاب بحالة من الهذيان ويظل يسأل نفسه «من أنا؟»، وأصبح برزك أميد هو المسيطر على كل شيء داخل قلعة ألموت، وذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 30.

مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة

شهدت أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 30 وفاة الإمام الغزالي، ولكن يستمر أتباعه من أهل العلم في نشر الحق ومحاربة الضلال.

وظهرت الفنانة شيري عادل في أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 30 حيث جسدت دور ابنة حسن الصباح «خديجة»، وترغب في رؤية والدها، حيث تذهب لرؤية ولكن يحاول برزك أميد أن يمنعها بسبب تدهور حالته الصحية، ثم يطلب منها أن يتزوجها ولكنها ترفض بشدة.