قبل عرض مسلسل الحشاشين الحلقة 30.. تعرف على أحداث الحلقة الماضية

تتصاعد أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 30، حيث ينتظر جمهور الملحمة التاريخية معرفة نهاية حسن الصباح، إذ شهدت الحلقة الماضية حديث طويل بين الهادي نجل حسن الصباح وبرزك أميد فوق سطح قلعة آلموت، وفجأة يذهب برزك مسرعًا إلى حسن الصباح ويخبره أنّ الهادي صعد إلى السماء مع الملائكة.

يقع اختيار حسن الصباح ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29، على برزك أميد ليكون خليفته في قلعة آلموت ليستكمل دعوته بعد الاختفاء الغامض لنجله الهادي، حيث يقول: «كان الهادي هو المفروض يبقى مكان حسن الصباح، ولكن أنا اخترتك أنت عشان أعاقب القلعة وأعاقب المؤمنين اخترت أسوأ خليفة لأعظم رجل».

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز

يطلب حسن الصباح من برزك أميد أن ينهي حياته، حيث سيطرت عليه حالة من الضعف النفسي بعد رحيل جميع أحبائه ما جعله يتمنى الموت، ولكن يرفض برزك أميد أن يفعل ذلك ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29.

ظهر حسن الصباح في نهاية الحلقة كالمجنون بملامح عجوز وهو يتحدث مع نفسه ويقول: «حد بينده على حسن الصباح؟».