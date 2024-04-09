الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

يبحث عدد كبير من الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة على قناة DMC بطولة كريم عبدالعزيز، لمعرفة تطورات الأحداث وذلك بعد النهاية الصادمة التي وصل لها حسن الصباح في نهاية الحلقة الماضية.

تبدأ مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة على قناة DMC في تمام الساعة 9:15 مساءًا، ويتم عرضها على قناة DMC دراما الساعة 11 مساءًا.

مواعيد عرض مسلسل الحشاشين الحلقة الأخيرة على قناة DMC

ومن المقرر أن تعاد الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين على قناة DMC الساعة 1:45 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرًا، بينما تعاد على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:30 صباحًا بجانب إعادة أخرى الساعة 1:30 ظهرًا، وتسمح منصة Watch It لمشتركيها بمشاهدة الحلقة قبل موعد عرضها على شاشة التليفزيون بوقت كاف.

أحداث المسلسل

تدور أحداث المسلسل في إطار تاريخي حول حسن الصباح شيخ الجبل ورئيس جماعة الحشاشين يطلق عليه أيضًا «سيد قلعة آلموت»، وهو مأخوذ من أحداث حقيقية في القرن الـ11، إذ تعد جماعة الحشاشين هي الأخطر والأكثر دموية في تاريخ البشرية في ذلك الوقت، والتي استمرت في عملياتها الاغتيالية لمدة قرنين من الزمان.