كشفت شبكة قنوات DMC عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 30 بطولة كريم عبد العزيز، بعدما شهدت الحلقة السابقة العديد من المفاجآت والأحداث من العيار الثقيل حول شخصية حسن الصباح.

موعد إعادة مسلسل الحشاشين الحلقة 30 على قناة DMC

يكون موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 30 في تمام الساعة 1:45 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 4:15 عصرًا، وتعاد الحلقة على قناة DMC دراما الساعة 6:30 صباحًا و1:30 ظهرًا.

العرض الرئيسي للمسلسل الحشاشين في تمام الساعة 9:15 مساءً على قناة DMC، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساءً.

أبرز أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة الماضية

اختفاء غامض لنجل حسن الصباح الهادي الذي يجسد دوره الفنان «عمر رزيق»، إذ يخبره برزك أميد ويجسد دوره الفنان «سامح الشيخ»، أنّ روحه صعدت إلى السماء مع الملائكة ولا يسطيع أن ينقذه، ولكن لا يصدقه حسن الصباح ويتهمه أنّه قتله، ضمن أحداث مسلسل الحشاشين الحلقة 29.