سارة الشامي تكشف أسباب تألقها في مسلسل الحشاشين.. كريم عبد العزيز كلمة السر

خلال حلقات مسلسل الحشاشين ظهرت سارة الشامي بشخصية «نورهان»، أسيرة قلعة آلموت، التي وقع في حبها «يحيى»، الدور الذي يؤديه الفنان أحمد عبدالوهاب، وأظهرت براعة في أدائها الفني لتثبت قدرتها على التمثيل، حتى نالت إشادات واسعة، مع توقعات بمستقبلٍ فني غير تقليدي، خاصةً بعد ظهورها في كثير من الأعمال الفنية مؤخرًا.

رحلة سارة الشامي مع التمثيل

أعمال فنية عديدة قدمتها سارة الشامي مؤخرًا، ونالت استحسان وإشادة الجماهير سواء لأدائها أو لملامحها الجذابة، إذ شاركت بعد تخرجها في معهد الفنون المسرحية، في مسلسلات عديدة منها «مذكرات زوج»، قبل أن تلفت الأنظار لها بشكل كبير في عدد من المسلسلات، ويتطلع كثيرون لمعرفة معلومات أكثر عنها بعد دورها الذي أظهرت فيه موهبتها بمسلسل الحشاشين.

دورها في مسلسل الحشاشين

«حلم الجنة»، هكذا وصف الجمهور سارة، وخلال حديثها لـ«الوطن»، عبّرت عن سعادته الشديدة لتقديمها هذا الدور المختلف، قائلة: «الدور كان مليان تفاصيل، عجبني جدًا كل تفصيلة فيه، كان صعب في الجانب النفسي، لكن كان مختلف، لأن شخصية نورهان مش متوقعة ومزيج من المشاعر».

حب كبير نالته شخصية «نورهان» بمسلسل الحشاشين، إذ تعاطف معها الجمهور جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما علقت عليه بالقول: «التمثيل أمام نجم كبير في حجم كريم عبد العزيز كان مختلف، عشان كدة كانت رغبتي أوصل المشاهد للناس بحرفية شديدة، والحمد لله على ردود الأفعال».

من هي سارة الشيمي؟

بالتزامن مع ظهور سارة الشامي خلال مسلسل الحشاشين، في دراما رمضان 2024، نستعرض معلومات عنها بحسب حديثها:

وُلدت في 21 يناير 1994.

بعد دخولها كلية الآداب شعبة اللغة الإنجليزية، التحقت بمعهد الفنون المسرحية إذ أحبت الفن منذ الصغر.

قدمت عددا من الأعمال التلفزيونية، وكان ظهورها الفني الأول من خلال مسلسل الخانكة.

ظهرت سارة الشامي سينمائيًا من خلال فيلم فبراير الأسود.

الموهبة وحب التمثيل

مثلت عديد من الأعمال الفنية، ووفقًا لحديثها: «بابا كان بيشجعنى على أني أدخل جامعة القاهرة، وكان حابب أدرس كلية الآداب، وجبت مجموع 91%، لكن قررت أن ادخل مجال الفن، والحمد لله ناس كتير ساعدتني وأنا كان عندي الموهبة، وكان مسلسل الأب الروحي بالنسبة لي تحدي وبالذات وجودي مع الفنانة سوسن بدر، والمخرج بيتر ميمي هو أكتر حد أداني فرصة وساعدني».