وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالمستوى الجيد لتنفيذ وحدات «سكن لكل المصريين»

تابع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عاصم الجزار، آخر التطورات في مشروع سكن لكل المصريين، في خمس مدن جديدة، وهي: «أخميم الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وقنا الجديدة، وبني سويف الجديدة»، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية، والتقارير الدورية عن تلك المشروعات.

توجيهات بضرورة التخطيط والتنفيذ الجيد للمشروعات

وشدد الجزار على ضرورة التخطيط والتنفيذ الجيد بالنسبة لمشروعات الخدمات، بالتزامن مع تنفيذ العمارات، وكذا بالنسبة لأعمال المرافق وتنسيق الموقع، وأهمية المتابعة المستمرة لتسليم الوحدات السكنية لمستحقيها، وتلافي أي ملاحظات إن وجدت، والالتزام بالمستوى الجيد لمعدلات تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، ومواصلة الجولات التفقدية بمواقع العمل بالمبادرة بصفة خاصة، واستكمال المشروعات بالمواصفات الفنية المطلوبة.

وتفقد المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، مواقع عمارات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، يرافقه مسئولو الجهاز، تمهيدا لتسليمها للفائزين بالوحدات السكنية، والتأكد من جودة الأعمال قبل التسليم، وذلك في إطار ضرورة التأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي مدينة العاشر من رمضان، تابع المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية، ومحور الإسكان المتوسط بمساحات (100 - 110- 125م/2 للوحدة) بمنطقة الخدمات الإقليمية، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام بالمدينة.

توجيهات بسرعة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة

ووجه رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة، وبالجودة المطلوبة، طبقا للجدول الزمني المتفق عليه.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، تفقد المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس الجهاز، منطقة 172عمارة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - محور محدودي الدخل، بمساحة 90 مترا للوحدة، لمتابعة مستجدات المبادرة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.