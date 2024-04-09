أسعار الزيوت الآن بالسلاسل التجارية بعد خفض الأسعار بنسبة وصلت لـ30%

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية، منذ قليل، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، قائمة جديدة لأسعار السلع الغذائية بعد الانخفاض، التي شملت الأرز والمكرونة والزيت والدقيق والألبان والجبن والفول واللحوم والدواجن والصلصة والأرز، وفقا لبيان عاجل بموقف الأسعار في السوق المصري.

وتضمن البيان الأخير قائمة بأسعار منتج الزيت في السلاسل التجارية الكبيرة، التي وصلت نسبة الانخفاضات فيها لـ24%، حيث جاءت الأسعار الجديدة كما يلي:

سلسلة محال كارفور

بيع الزيت نوع «كريستال» وزن 2.2 لتر بسعر 222 جنيها، بعدما كان سعره 290 جنيها، ووصلت نسبة الانخفاض لـ23%.

سيجرى بيع الزيت نوع «خليط ظاظا» وزن 700 مللي بسعر 47 جنيها، بعدما كان سعره 65 جنيها للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ28%.

سلسلة محال اللولو

بيع الزيت نوع «كريستال» ذرة وزن 3.5 لتر بسعر 413.95 جنيه، بعدما كان سعره 517.45 جنيه، ووصلت نسبة الانخفاض لـ20%.

بيع الزيت نوع «كريستال» عباد 5 لتر بسعر 473.95 جنيه، بعدما كان سعره 623 جنيها، ووصلت نسبة الانخفاض لـ24%.

بيع الزيت نوع «الإيمان» وزن 700 مللي بسعر 44.95 جنيه، بعدما كان سعره 64.00 جنيها، ووصلت نسبة الانخفاض لـ30%.

سلسلة محال سبينس

بيع الزيت نوع «سلوبدا دوار الشمس 1 لتر» بسعر 99.45 جنيه، بعدما كان سعره 113.25 جنيه، ووصلت نسبة الانخفاض لـ12%.

سلسلة محال مترو

حدد سعر بيع زيت عافية ذرة 800 مللي بسعر 125.99 جنيه، بعدما كان سعره 134.99 جنيه، ووصلت نسبة الانخفاض لـ7%.

بيع عافية عباد 800 مللي بسعر 99.99 جنيه، بعدما كان سعره 119.99 للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ17%.

سيجرى بيع الزيت نوع «عافية ذرة 1.6 لتر» بسعر 199.99 جنيه، بعدما كان سعره 263.99 جنيه، ووصلت نسبة الانخفاض لـ24%.

سلسلة محال كازيون

حدد سعر بيع زيت عافية ذرة 800 مللي بسعر 99.75 جنيه، بعدما كان سعره 124.75 جنيه، ووصلت نسبة الانخفاض لـ20%.

بيع عافية عباد 800 مللي بسعر 87.95 جنيه، بعدما كان سعره 109.95 للكيلو، ووصلت نسبة الانخفاض لـ20%.

سيجرى بيع الزيت نوع «عافية ذرة 2.2 لتر» بسعر 249.95 جنيه، بعدما كان سعره 314.95 جنيه، ووصلت نسبة الانخفاض لـ21%.

سلسلة محال الفرجاني

بيع الزيت نوع «كريستال» ذرة وزن 800 ملي بسعر 104.95 جنيه، بعدما كان سعره 109.95 جنيه، ووصلت نسبة الانخفاض لـ5%.

سيتم بيع الزيت نوع «كريستال ذرة 2.2 لتر» بسعر 324.95 جنيه، بعدما كان سعره 333.00 جنيه، ووصلت نسبة الانخفاض لـ2%.

سيجرى بيع الزيت نوع «ست البيت خليط 1 لتر» بسعر 67.50 جنيه، بعدما كان سعره 80 جنيه، ووصلت نسبة الانخفاض لـ16%.