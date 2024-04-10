الفنان مصطفى غريب لـ«الوطن»: سعيد بردود الفعل على مسلسل الكبير أوي 8

أعرب الفنان مصطفى غريب الذي جسد دور «العترة» ابن الكبير أوي «أحمد مكي»، مسلسل الكبير أوي الجزء الثامن، عن سعادته بنجاح المسلسل بعد عرضه طوال شهر رمضان على قناة on.

الفنان مصطفى غريب يعلق على نجاح مسلسل الكبير أوي 8

وقال مصطفى غريب لـ«الوطن»: إنه سعيد جدا بردود الفعل على الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، مشيرًا إلى أنّ المسلسل كواليسه تتميز بطابع خاص جدًا، إذ أصبح فريق العمل أسرة واحدة، وانعكس هذا بشكل واضح على العمل الذي وصل إلى الجمهور بشكل سريع منذ انطلاق الجزء الجديد: «كسبنا قاعدة جماهرية جديدة وهي الأطفال».

وأضاف «غريب»: «كواليس عمل المسلسل كانت كلها حب وضحك وهزار بقيادة الفنان أحمد مكي، ولم تكن هناك أي مشاهد صعبة».

مسلسل الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، والعمل الدرامي من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.