«الغرف التجارية»: انخفاض السلع تدريجيا في أسواق التجزئة قريبا

أصدر الدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بيانًا، أوضح فيه انخفاض عدد كبير من السلع الأساسية في السوق المصرية، ذلك بعدما تواصل الاتحاد مع كبار المنتجين للسلع الأساسية، ونجاح إصدار قوائم شملت أسعارًا جديدة بعد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، منذ أيام.

«عز»: نسب الانخفاضات تراوحت بين 10 و25%

وشمل البيان الجديد للغرف التجارية، خفض أسعار السلع الغذائية بنسب تراوحت من 10% إلى 25%، إذ خفضت السلاسل التجارية الكبرى، الأسعار بناءً على تلك القوائم.

وأكد «عز» أنه بالرغم من بدء الانخفاض، إلا أن بعض أسواق التجزئة الصغرى (البقالين)، لم تشهد بعد نفس سرعة الانخفاض بالسلاسل الكبرى حتى الآن، نظرًا لشرائها الأرصدة الحالية بالأسعار السابقة، ومن المتوقع بدء الانخفاض التدريجي بها خلال الفترة المقبلة.

انخفاض أسعار الحديد

وأشار إلى أنّ غالبية السلع سواء الأساسية أو غيرها، قد شهدت انخفاضًا مقارنة بأسعار ما قبل تحرير سعر الصرف تراوح من 5% إلى 25% حسب نسبة المكون الأجنبي بها، متضمنة الحديد وبعض السلع الهندسية والسيارات.