بعد تفوقها على الذهب في الاستثمار.. لماذا زادت مبيعات الفضة مؤخرا؟

زادت مبيعات الفضة في الأسواق المصرية قبيل انتهاء الربع الأول من العام الجاري 2024، ما عكس زيادة اهتمام المصريين بشراء الفضة عن الذهب، حتى احتلت مكانة على خريطة المدخرات، خاصة بعد الارتفاع الجنوني بأسعار الذهب عالميا، حيث أصبح الاستثمار في الأخير يتطلب ميزانية كبرى قد لا تكون متاحة للبعض.

رئيس شعبة المعادن الثمينة: الذهب والفضة مقترنان في أسعارهما عالميا

يقول إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن أسعار المعادن كالفضة أو الذهب يرتبط بشكل كلي وجزئي من حيث الأسعار بالأسواق العالمية، حيث أنه في حال ارتفع سعر الذهب فبالتبعية يزيد سعر الفضة، والعكس صحيح، لافتا إلى أنه حال انخفضت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 1% فبالتالي سينخفض سعر الفضة كذلك بنفس القيمة، لكن ومؤخرا لوحظ ارتفاع الأسعار عالميا في السوق العالمي.

أيهما أفضل للاستثمار الذهب أم الفضة

وأضاف «واصف»، خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هناك فارق جوهري بين سبائك الذهب والفضة، حيث يعتمد الاثنين في الأساس على المبلغ الذي يريد المواطن استثماره فيهم، فسجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام مبلغ الـ6271 جنيها، في الوقت الذي سجل فيه سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا مبلغ الـ203 آلاف و269 جنيها.

وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، على المواطنين بضرورة الالتزام بشراء الذهب أو الفضة وكذا المعادن بشكل عام من الجهات المسؤولة وهي إما وزارة التموين أو من مصلحة الدمغة والموازين أو شعبة الذهب التابعة لاتحاد الصناعات، وكذا غرفة صناعة الذهب بالغرف التجارية.

وأشار إلى أن أسعار الذهب خلال الفترة الماضية تشهد حالة من الاستقرار الجزئي مع عدم وجود زيادات حادة في السعر بالنسبة للسوق المحلي.