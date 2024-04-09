أسعار الذهب الآن في محال الصاغة.. اعرف عيار 21 بكام؟

شهدت أسعار الذهب استقرارا كبيرا في مصر، خاصة بالنسبة لعيار 21، الأكثر رواجا في الأسواق، حيث بلغ سعر الجرام 3210 جنيهات للشراء، وذلك في منتصف التعاملات بالسوق خلال الفترة المسائية اليوم الاثنين 9-4-2024، وفق آخر تحديثات للشعبة العامة للذهب بالمنصة الرسمية الإلكترونية.

وشهدت أسواق الذهب ثباتا سعريا كبيرا في اليومين الماضيين، ذلك مع وجود حالة رواج بالذهب، خاصة مع اقتراب قدوم عيد الفطر المبارك.

سعر الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21، وكذا باقي الأعيرة الأخرى للذهب، حسبما أعلنت آخر تحديث لشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3669 جنيها دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3210 جنيهات دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

استقرار سعر الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2751 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم 25 ألفا و680 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.