أول ظهور لـ«ميجان ماركل» بعد الأزمة الصحية للملك تشارلز والأميرة كيت

في السادس من فبراير الماضي، وعقب إعلان «قصر باكنجهام» الملكي، تشخيص إصابة عاهل البلاد الملك تشارلز بالسرطان، زاره ابنه الأمير هاري، ولم تستغرق زيارته سوى 45 دقيقة بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بينما ظلت الأميرة ميجان ماركل زوجة «هاري»، في منزلهم ولم تظهر «ميجان» أو تسافر مع زوجها.

أول ظهور لـ«ميجان ماركل»

«ميجان» التي انفصلت عن العائلة الملكية قبل سنوات قليلة، ظهرت لأول مرة بعد الأزمة الصحية للملك تشارلز والأميرة كيت ميدلتون، أميرة ويلز، وذلك خلال إطلاق علامتها الجديدة ومشروعها التجاري بحسب صحيفة «إكسبرس» البريطانية، لكن ظهورها كان مفاجئا نظرا للتغيرات التي طرأت عليها، والتي وصفتها الصحيفة بـ«يبدوا أنها وجدت هدفها».

زوجة الأمير البريطاني «هاري»، ربما استعادت نفسها وشقت طريقها منفصلة عن الأمير هاري بحسب الصحيفة: «يشير التحول الدقيق لميجان ماركل إلى أنها مستعدة لشق طريقها الخاص منفصلاً عن الأمير هاري، حسبما اقترح أحد الخبراء».

«ميجان»، ظهرت خلال إطلاق علامتها التجارية وهي تقوم بالطهي وترتيب الورود، بحسب الصحيفة: «ظهرت من خلال أسلوب الحياة الجديد ومساعيها التجارية وكانت ترتب البيت وتقوم بطهي الأكل، في إشارة إلى أن علامتها الجديدة ستتعلق بكتب الوصفات القابلة للتنزيل والمطبوعة وأدوات المائدة والمنسوجات والمربيات ومربى البرتقال».

تغيرات في حياة ميجان ماركل

خبير لغة الجسد دارين ستانتون، قال للصحيفة البريطانية، إنه لاحظ تطورًا كبيرًا في سلوك ميجان ماركل، حيث لاحظ زيادة في المرونة إلى جانب ثقتها المتأصلة: «عندما ننظر إلى كيفية تطور ميجان على مر السنين التي كانت بجانب الأمير هاري، كانت دائمًا واثقة وعنيدة، لقد زادت مستويات ثقتها بنفسها من مواجهة الأحداث بمفردها، وكذلك جنبًا إلى جنب مع هاري».

«ستانتون» حلل شخصية ميجان، قائلاً: «عندما نرى ميجان تتحدث إلى الجمهور أو الصحافة في المظاهر، فهي واثقة للغاية، وأكثر ما يلفت الانتباه حول ميجان في السنوات القليلة الماضية هو أن مستويات مرونتها ارتفعت أيضًا، وتطور حديثها بنبرة محايدة، ما يخبرنا أنها تشعر بالثقة».

لغة جسد «ميجان»، خلال ظهورها الأول بعد الأزمة الصحية لشارلز وكيت، كانت تشير إلى أنها مرتاحة بحسب خبير لغة الجسد: «تشير أيضًا إلى أنها مرتاحة لبشرتها وتشعر بالتمكين والرغبة في تولي الأمور بشكل مستقل، وعندما نراها يتم تصويرها في نزهات حديثة، فإنها ترفع رأسها عالياً وكتفيها إلى الخلف، وهذا يخبرنا أنها تشعر بالقوة والرضا عن نفسها».