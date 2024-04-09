أماكن ساحات صلاة العيد في الجيزة.. اعرف أسماء الخطباء بمختلف المناطق

حددت مديرية الأوقاف، أماكن ساحات صلاة العيد في الجيزة، والتي من المقرر أن تبدأ الساعة 5:58 دقيقة صباحا، حيث انتهت المديرية من توفير الخدمات وتطهير محيط ساحات الصلاة بمختلف الأحياء والمدن، بجانب رفع كفاءة الشوارع المؤدية لساحات العيد.

أماكن ساحات صلاة العيد

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أماكن ساحات صلاة العيد في الجيزة، وهي كالآتي:

- مسجد أسد بن الفرات بالدقي.

- ساحة مسجد المغفرة بالعجوزة.

- مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

- مسجد الاستقامة بميدان الجيزة.

- ساحة مسجد النيل بالدقي.

- ساحة مسجد الرحمن بشارع العشرين ببولاق الدكرور.

- ساحة مسجد الحصري بأكتوبر.

- ساحة عماد راغب بأكتوبر.

- ساحة مسجد آل حمد ببولاق الدكرور.

- ساحة السلام وراق الحضر.

خطباء عيد الفطر المبارك ببعض الساحات بالجيزة

وفي سياق متصل، حددت وزارة الأوقاف، خطباء عيد الفطر المبارك ببعض الساحات بالجيزة، وهم الآتي:

- ساحة مصطفى محمود

الدكتور السيد مسعد السيد، مدير مديرية الأوقاف بالجيزة

- ساحة مسجد دريم

الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا بالأزهر الشريف

- مسجد الإمام علي بن أبي طالب بالعمرانية

الشيخ عبد الفتاح عبد القادر جمعة، مدير عام المخطوطات بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

- ساحة مسجد الاستقامة بميدان الجيزة

الشيخ فايق محمدي أحمد، إمام وخطيب

- ساحة مسجد الحصري بالجيزة

الشيخ محمود عطية عبد الحافظ، إمام وخطيب

- مسجد المغفرة بالجيزة

الشيخ عيد رمضان محمد، إمام وخطيب