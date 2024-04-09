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دراما المتحدة

120 مركز شباب بالقليوبية تتهيأ لإقامة صلاة العيد

كتب:

حسن صالح
10:14 م | الثلاثاء 09 أبريل 2024
ساحات صلاة العيد بالقليوبية

ساحات صلاة العيد بالقليوبية

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية استعداد 120 مركز شباب بالقليوبية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، بناءً على توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بفتح مراكز الشباب لإقامة شعائر صلاة العيد. 

خدمات مجتمعية ومشاركة الجمهور

وشدد وكيل وزارة الشباب في بيان، على اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتقديم خدمات مجتمعية ومشاركة الجمهور وفقا لرؤية الوزارة واستراتيجيتها في جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ليست فقط لمشاركة النشء والشباب في الألعاب الرياضية بل تمتد لتقديم خدمات وأنشطة ثقافية ودينية وخدمات مجتمعية، مشيرا إلى حث مديري الإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب بالاستعداد لإقامة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك ورفع حالة الاستعداد القصوى لاستقبال المصلين.  

تقديم عدد من الخدمات والأنشطة

في السياق ذاته، أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إلى تقديم عدد من الخدمات والأنشطة والفعاليات للمترددين خلال أيام العيد وتنفيذ مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب»، وفقا لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة.

وكشف عن فتح جميع مراكز شباب المحافظة أمام الجمهور خلال أيام العيد للاستمتاع بالأنشطة الترفيهية من صالات ألعاب وملاهي أطفال وحمامات سباحة ومسابقات وهدايا للأطفال، ويشارك في الاحتفال أعضاء مراكز الشباب من أعضاء أندية التطوع والجوالة والكشافة وأعضاء برلماني الطلائع والشباب للمشاركة في تنظيم دخول المصلين وتوفير خدمات لكبار السن وفقا للدور الخدمي الذي تقدمه مراكز الشباب.

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