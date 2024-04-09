أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي بعد تناول الفسيخ.. توجه إلى المستشفى فورا

الفسيخ من الأطباق التقليدية المصرية التي تترأس مائدة إفطار أول أيام عيد الفطر المبارك، وهو عبارة عن سمك بوري مملح ومخمر في الشمس لعدة أسابيع، وعلى الرغم من مذاقه المالح الذي يفضله الكثيرون، ولكنه يمثل خطرا كبيرا على الصحة العامة، ويعمل على ارتفاع نسبة الصوديوم في الجسم بشكل مفاجئ، ويؤدي لمشكلات خطيرة تصل للتسمم في بعض الاحيان، لذا خلال السطور التالية يوضح الدكتور شادي عبد العال استشاري التغذية العلاجية 9 أعراض للإصابة بتسمم الفسيخ الإسعافات الأولية التي يجب اتباعها.

أعراض الإصابة بتسمم الفسيخ في العيد

يتسبب الفسيخ في الإصابة بالتسمم في بعض الحالات الناتجة عن سوء التخزين، وبحسب «عبدالعال»، أن ذلك يحدث بسبب عدم معرفة الأشخاص أنه فاسد بسبب كميات الملح الكبيرة التي توجد به، موضحًا أعراض التسمم التي تظهر بعد أكلة الفسيخ على النحو التالي:

1- الشعور بجفاف كبير في الحلق.

2- الشعور بصعوبة في البلع والكلام.

3- زغللة في العين.

4- ارتفاع درجة حرارة الجسم أو السخونة.

5- الإصابة بضيق تنفس، لأنه يصيب الجهاز التنفسي بالشلل.

6- الشعور بضعف عام في جميع عضلات الجسم.

7- تأثير كبير في الجهاز العصبي.

8- القيء والغثيان والآلام في البطن.

9- في بعض الحالات والفئات المصابة بأمراض مزمنه قد تصل للوفاة.

الإسعافات الأولية للإصابة بالتسمم من الفسيخ

وحال الشعور بأي عرض بعد تناول أكلة الفسيخ، يجب اتباع الإسعافات الأولية التالية:-

1- شرب كوب من اللبن الساقع ويفضل المثلج.

2- تناول العصائر الباردة والحرص على بقاء الجسم رطب للمساعدة في مواجهة أعراض التسمم.

3- في حالة عدم تحسن المصاب بالتسمم خلال ساعات، يجب نقله إلى أقرب مستشفى لإسعافه.