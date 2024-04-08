مكون خطير يسبب التسمم من الفسيخ ويؤدي إلى الوفاة خلال 24 ساعة.. احذره

الفسيخ هو سمك بوري مملح ومخمر، ويعتبر طباق تقليديا مصريا يتم تناوله عادة خلال عيد شم النسيم أو عيد الفطر، إذ يُصنع الفسيخ عن طريق تمليح سمك البوري ثم تخميره في الشمس لعدة أسابيع، وعلى الرغم من مذاقه الذي يفضله الكثيرون، إلا أنّ هناك مكون خطير هو الذي يسبب التسمم من الفسيخ.

مكون خطير يسبب التسمم من الفسيخ

وبحسب مركز السموم الإكلينيكي بمستشفيات جامعة عين شمس، فإنّ هناك مكون خطير هو المسؤول عن التسمم من الفسيخ، إذ يتم تصنيع الفسيخ بوضع السمك في صفائح أو صناديق محكمة الغلق تحتوي على كمية كبيرة من الملح، وهذه البيئة هي بيئة لا هوائية تسمح بنمو نوع من البكتيريا اللاهوائية التي تقوم بإفراز البوتيولينم توكسين، ويعتبر تسمم الفسيخ أحد أخطر أنواع تسمم الأغذية عن طريق بكتيريا «Clostridium botulinum»، والتي تنتج البوتيولينم توكسين «Botulinum Toxin».

ويعتبر البوتيولينم توكسين هو أقوى وأخطر السموم التي عرفها الإنسان على مر التاريخ وفقًا لمركز السموم الإكلينيكي، نظرًا ﻷنّ الكمية التي تسبب وفاة الإنسان هي كمية ضئيلة جدًا تقدر بالنانو جرام، وعلى الرغم من هذه الخطورة الشديدة إلا أنّ هذه السموم يمكن القضاء عليها بالحرارة ولكن عند 100 درجة مئوية لفترات قد تصل إلى 30 دقيقة وهو ما لا يحدث مع الفسيخ.

أعراض تسمم الفسيخ

ويؤكد مركز السموم أنّه لا توجد طرق لإبطال مفعول هذه السموم سوى تعريضها لدرجات الحرارة العالية، وما يقال عن أنّ البصل والليمون يؤثران عليها غير صحيح، وعادة ما تظهر أعراض التسمم خلال 8 إلى 12 ساعة وأحيانًا قد تصل إلى 24 ساعة.

وتتمثل أعراض التسمم من الفسيخ في جفاف بالحلق والفم، صعوبة البلع والكلام، زغللة في العين وعدم وضوح الرؤية، ضعف عام، انتفاخ بالبطن، إمساك مع عدم ارتفاع درجة الحرارة، وقد تتطور الأعراض لتصل إلى شلل في عضلات الجسم وعضلات التنفس مما يؤدي إلى الوفاة.

وفي حالة الشك في الإصابة يتم التوجه سريعًا لمركز علاج التسمم لتناول المصل المضاد بسرعة، لأنّ التأخر في العلاج قد يؤثر على حياة المريض، ويحظر تمامًا إعطاء المريض الماء والملح لجعل المريض يتقيأ نظرًا لخطورة ذلك على حياة المريض.