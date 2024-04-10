طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أبريل 2024 التابعة لشركة مصر الوسطى

يسعى مشتركو فروع وإيرادات وشبكات توزيع الكهرباء على مستوى جميع القطاعات الواقعة في نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء البالغ عددهم ما يقرب من مليون و155 ألف مشترك بمحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي عن الآليات التي أتاحتها الشركة للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر أبريل الجاري 2024

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء ابريل 2024 بشركة مصر الوسطي

وحددت شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء عبر منشور علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الخطوات التي يجب أن يتبعها مشتركو فروع وشبكات القطاعات الواقعة بنطاق عملها من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة للاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء عن شهر أبريل 2024 كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أبريل 2024 بشركة مصر الوسطى

- اختيار القطاع التابع له «القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزلك أو نشاطك».

- اختار الفرع التابع لك، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى «الفرع هي المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزلك أو نشاطك».

- اكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام .

- اضغط على أمر إظهار الفاتورة سوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضهم بالسهم يمين «فاتورة سابقة»، والرجوع إلى الفاتورة الأخيرة بالسهم شمال «فاتورة تالية».

- إذا لم تظهر لك فاتورة حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقا من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

- كما يمكنك أيضا الاستعلام من جديد.