خطوة بخطوة.. الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء مصر العليا مارس 2024

يسعى ما يقرب من 3 ملايين و400 ألف مشترك بنطاق عمل شركة توزيع كهرباء مصر العليا، منهم «540 ألف مشترك بقطاع أسوان، و1,5 مليون مشترك بقطاع سوهاج، و430 ألف مشترك بقطاع الأقصر، و901 ألف مشترك بقطاع قنا» إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء بشركة توزيع مصر العليا مارس 2024

وحددت شركة توزيع كهرباء مصر العليا عبر منشور لها على «فيسبوك» الخطوات التي يجب اتباعها بمحافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان من مستخدمي العدادات التقليدية والميكانيكية القديمة من أجل الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر مارس 2024، وهي كالتالي:

رابط الاستعلام عن فاتورة استهلاك الكهرباء بشركة مصر العليا عن شهر مارس 2024

حددت الشركة خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، عن شهر مارس 2024، من خلال الرابط التالي، واتخاذ عدد من الخطوات على النحو التالي:

سيظهر للمشترك اختياران أحداهما يتعلق بقراءة العداد، والآخر بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

انقر على الاختيار المخصص للاستعلام عن الفاتورة.

ضرورة إدخال المشترك الرقم الآلي الخاص به أو الكود المكتوب على أي وصل كهرباء قديم.

انقر على أيقونة «متابعة».

ستظهر للمشترك الفاتورة الخاصة به طبقًا للإدارة التابع لها العقار الخاص به، عدد مشتركي شركة توزيع كهرباء مصر العليا