5 نصائح لتخفيض 25%من استهلاك فاتورة الكهرباء الشهرية.. اتبع هذه الإجراءات

يسعى مشتركو شركات توزيع الكهرباء بجميع المحافظات إلى ترشيد الاستهلاك، عن طريق البحث عن الآليات التي يمكن اتباعها لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

خطوات تخفيض ربع استهلاكك الشهري لفاتورة الكهرباء

وحددت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الخٌطوات التي يجب فعليها لخفيض 25% من الاستهلاك الشهري لـ فاتورة الكهرباء وهي كالتالي:

عدم ترك الفراغات بالفريزر حتى لا يعمل الكمبروسر لوقت أطول

الخطوة الأولى: اختيار الديب فريزر المُوفر عند الشراء ومُلصق به بطاقة كفاءة الطاقة مع عدم ترك الفراغات بالفريزر حتى لا يعمل الكمبروسر لوقت أطول، مما يتسبب في استهلاك الديب فريزر للكهرباء.

إغلاق باب الثلاجة بإحكام

الخطوة الثانية: عدم وضع الطعام وهو ساخن في الثلاجة ولابد من تركه حتى يبرد، ثم إغلاق باب الثلاجة بإحكام.

إزالة الثلج المتراكم داخل الثلاجة

الخطوة الثالثة: إزالة الثلج المتراكم داخل الثلاجة لأن تراكم الثلج يجعلها تعمل بكفاءة أقل واستهلاك كهرباء أكثر.

استخدام غلاية الماء بشكل محدود

الخطوة الرابعة: اغلي كمية الماء التي تحتاج إليها فقط من خلال معايرة عدد الأكواب التي تريدها.

تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة

الخطوة الخامسة: استخدام المكواة البُخارية في كي الملابس مرة واحدة عن طريق تجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة، أو مرتين في الأسبوع فقط.