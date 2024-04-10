علاء خالد: سعيد بمشاركتي في مسلسل صدفة وأجواء الكواليس كانت عائلية

أعرب الفنان الشاب علاء خالد، عن سعادته بالوجود في الموسم الرمضاني 2024، من خلال مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، وقدم شخصية «نبيل» الطالب المجتهد صديق الكتاب، مشيرًا إلى أن الكواليس كانت مملوءة بالأجواء العائلية.

علاء خالد وردود الأفعال التي تلقاها

وقال خالد في تصريحات لـ«الوطن» إنه سعيد بردود الفعل التي تلقاها من الجمهور عن دور «نبيل» الذي قدمه خلال الأحداث، حيث لاقى رد فعل إيجابي من الجمهور على دوره خاصةً بالحلقة الأخيرة التي تم عرضها ليلة أمس.

وأوضح الفنان الشاب انه اكتسب من خلال هذه التجربة مجموعة أصدقاء كما سعيد بالمعرفتهم، ووجه الشكر للشركة المتحدة الذي أعطته هذه الفرصة مع الفنانة ريهام حجاج.

الكواليس بينه وبين فريق العمل

وذكر الفنان الشاب بعض التفاصيل داخل الكواليس موضحًا أنها كانت تحمل الكثير من اللطف والضحك وكانت الأجواء عائلية وعلاقة الصداقة بينه وبين شباب المدرسة قوية، كما أن علاقته بالفنانة ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة وطيدة للغاية خاصةً أن هذا العمل هو الثاني الذي يجمعهم.