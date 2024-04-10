دعاء لأهل غزة في عيد الفطر 2024.. «اللهم ارزقهم الثبات والقوة والتمكين»

يحتفل المسلمون في شتى بقاع الأرض في هذه الساعات بأول أيام عيد الفطر المبارك، إلاّ أنهم لم يغفلوا عن أهل غزة، وحرصوا على الدعاء لهم خلال صلاة العيد، وذلك تطبيقاً لقول النبي «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك بين أصابعه"

دعاء لأهل غزة في عيد الفطر 2024

وحول صيغ الدعاء لأهل غزة في عيد الفطر 2024، فيمكن ترديد الصيغ التالية: «اللهم انصر أهل غزة في عيد الفطر واحفظ أرواح المجاهدين في فلسطين، وردهم إلى أهلهم مردًا كريمًا آمنًا.. اللهم إنّا نبرأ من حولنا وقوّتنا وتدبيرنا إلى حولك وقوّتك وتدبيرك لا إله إلا أنت لا يعجزك شيء وأنت على كل شيء قدير.اللهم إنا لا نملك لأهلنا في غزة إلا الدعاء لهم.. اللهم يا رب احفظ أهل غزة بحفظك وانصرهم واخذل كل من خذلهم».

ومن صيغ الدعاء أيضا «اللهم يامن لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا.. اللهم احفظ أهل غزة بعينك التي لا تنام، وارزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم.. اللهم إني استودعك غزة وكُل فلسطين، اللهُم كُن لهم عونًا ونصيرًا يا رب العالمين.. اللهم حرر المسجد الأقصى يا رب اللهم انصر شعب فلسطين ضد المحتلين».

الدعاء للمسجد الأقصى

« اللهم انصرهم، وارزقهم القوة والصبر، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم من رحماتك، اللهم داوِ جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبّل شهدائهم.. اللهم بارك جهاد المجاهدين في فلسطين، وأيدهم بجنودك ونصرك يا قوي يا كريم.. يا الله يا الله يا الله إنَّهم عبادك المُستَضعفون فَكُنْ لهم عونا ومعينا يا رب انصر فلسطين الحبيبة.. اللهم انصر عبادك المستضعفين في فلسطين وسخر لهم الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها.. اللهم بقوتك، وبغوثك، وبغيرتك على حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا سميع يا قريب، يا مجيب يا منتقم يا جبار، يا قهار يا شديد البطش، يا عظيم القهر يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعظم عليه هلاك المتمردين من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد المحتلين في نحرهم، واجعل مكرهم عائدًا إليهم».

«اللهم اجعل للمرابطين النّصرة والعزّة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم يا أكرم الأكرمين.. اللهم يا رب اجعل لأهل غزة العزة النصرة والغلبة والهيبة.. اللهم يا رب إنّا نعوذ بك من العجز والقهر.. اللهم نستودعك فلسطين وكل أهالي غزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وانزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض بما ومن عليها.. اللهم يا الله إنّا لا نملِك لهم إلا الدُّعاء فَيا رب لا تردّ لنا دُعاء.. اللهم حرر فلسطين، والمسجد الأقصى من كيد المعتدين، وكن يا الله عونا لأخواننا في فلسطين».