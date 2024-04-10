كولومبوس ينتظر الفائز من لقاء إنتر ميامي ومونتيري في نصف نهائي كونكاكاف

ينتظر فريق كولومبوس كرو الأمريكي، في نصف نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، الفائز من لقاء مواطنه إنتر ميامي المحترف في صفوفه النجمان المخضرمان ليونيل ميسي ولويس سواريز، بنظيره مونتيري المكسيكي، على ملعب «بي بي في أيه».

وفي الساعة الرابعة والنصف فجرًا بتوقيت القاهرة، يستضيف مونتيري المكسيكي، نظيره إنترميامي الأمريكي، بقيادة ليونيل ميسي، ولويس سواريز، في مباراة إياب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

وكان إنترميامي الأمريكي، دون مشاركة ليونيل ميسي، خسر أمام مونتيري المكسيكي على ملعب تشيس «درايف بينك سابقا»، بنتيجة 1-2، في ذهاب ربع نهائي كأس أبطال الكونكاكاف.

وحجز فريق كولومبوس كرو الأمريكي، بطاقة التأهل لمباراة نصف نهائي كأس أبطال الكونكاكاف، بفوزه فجر اليوم الأربعاء على تيجريس يونال المكسيكي، على ملعب «يونيفرسيتاريو» بضربات الترجيح بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بعد تعادل الفريقين في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بنتيجة 2-2.

تأهل كلوب أمريكا المكسيكي على حساب نيوإنجلاند

وصباح اليوم، حجز كلوب أمريكا المكسيكي، بطاقة التأهل لقبل نهائي بطولة كأس أبطال الكونكاكاف، بتغلبه على نيوإنجلاند الأمريكي على «ملعب أزتيكا» بتسعة أهداف مقابل اثنين، بمجموع لقاءي الذهاب والإياب، لينتظر الفائز من لقاء مواطنه باتشوكا، بنظيره هيريديانو الكوستاريكي بملعب «هيدالجو»، المقرر انطلاقها في تمام الساعة الثانية والربع فجر غد الخميس، بتوقيت القاهرة.

وفي مباراة الذهاب التي جمعت بين هيريديانو الكوستاريكي، ونظيره باتشوكا، فاو الفريق المكسيكي بخماسية نظيفة على ملعب «كوستاريكا الوطني».