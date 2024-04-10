وزير التنمية المحلية يتابع استعدادات المحافظات للاحتفال بعيد الفطر

تابع اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم، مع المحافظين تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك خلال الاتصالات الهاتفية التي أجراها وزير التنمية المحلية مع المحافظين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك في مختلف القطاعات الخدمية والحيوية بالدولة للتيسير على جميع المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد مع أسرهم.

وزير التنمية يهنئ المحافظين بالعيد

وحرص وزير التنمية المحلية خلال الاتصالات التي أجراها على تهنئة المحافظين وجميع أبناء الشعب المصري والعاملين بالإدارة المحلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما توجه بالتهنئة إلى الرئيس السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، بحلول عيد الفطر المبارك.

انعقاد غرف العمليات

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية بالمحافظات في مواقعها خلال فترة العيد، وفقاً لخطط العمل التي وضعتها المحافظات، واستمرار فتح غرف العمليات وإدارة الأزمات والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة على مدار الساعة في حالة الطوارئ.

وأشار إلى ضرورة متابعة تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء باستمرار عمل منافذ ومعارض السلع الغذائية ومستلزمات العيد بأسعار مخفضة وجودة مناسبة وتكثيف الحملات الرقابية على المحلات والأسواق لضبط المخالفات، بالتعاون مع مديريات التموين والأجهزة التنفيذية خلال فترة عيد الفطر المبارك.

متابعة أعمال النظافة

كما أكد وزير التنمية المحلية أهمية متابعة أعمال النظافة بالشوارع والتعامل فوراً مع أي تجمعات للمخلفات ورفعها أولاً بأول حفاظا على البيئة وسلامة وصحة المواطنين، مشددا على ضرورة التصدي لكافة الإشغالات بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية لعدم التأثير على حركة مرور السيارات والمواطنين.