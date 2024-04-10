7 فوائد لتناول الترمس في عيد الفطر بشرط واحد.. لا تستخدم هذا المكون

مع حلول عيد الفطر تنشغل الأسر المصرية بالتحضيرات والاحتفالات، ومن أهم هذه التحضيرات تجهيز مختلف أنواع التسالي، وفي مقدمتها الترمس الذي يعتبر من أشهر المسليات التي ترتبط بعيد الفطر في مصر، ويُقدم للضيوف إلى جانب الكحك والبسكويت والبيتفور، فهو غني بالبروتين والألياف الغذائية، مما يجعله وجبة خفيفة ومغذية في نفس الوقت.

العناصر الغذائية في الترمس

الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب ومدير معهد القلب السابق، ينصح بتناول الترمس في العيد، فهو بالمقارنة مع البقوليات الأخرى فإنّه يحتوي على سعرات حرارية أقل بالإضافة إلى نسبة عالية من العناصر الغذائية، بما في ذلك الثيامين والريبوفلافين، وفيتامين سي والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك أحد أغنى مصادر البروتين والألياف النباتية (على الأقل ضعف كمية البقوليات الأخرى.

وأضاف جمال شعبان، في منشور عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أنّ الترمس يحتوي على نسبة أقل بكثير من الكربوهيدرات، مع انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم، بالإضافة إلى كونه مصدر مهم للبوليفينول والزياكسانثين، والتي تشمل مضادات الأكسدة المفيدة، ومركبات فيتوستيرول لخفض الكوليسترول.

ويعتبر الترمس مصدر جيد لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بما في ذلك الأرجينين، الذي يخفض ضغط الدم، ومصدر لبروتين جاما كونجلوتين الجديد، والذي قد يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم.

فوائد الترمس

ويقول استشاري أمراض القلب إنّ فوائد الترمس تتمثل في الآتي:

- فاتح للشهية يقوي الجسم و يقوى الأعصاب وينشطها ويحسن الأنيميا.

- مدر للبول ويخفض الضغط المرتفع ولكن بشرط أن يستخدم دون ملح.

- يساعد الترمس على التخلص من الغازات ويمنع الإمساك.

- يساعد في تحسين عملية هضم الطعام لأنه من الحبوب الغنية بالألياف ويقي من سرطان القولون‏ ويقوي الجهاز المناعي.

- يساعد الترمس على تخفيض نسبة الدهون والكوليسترول الضار في الدم ويحافظ علي سلامة القلب والأوعية الدموية.

- يعمل على نقاء ونضارة البشرة عند المرأة ويحافظ علي سلامة الجلد، كما يعمل كمضاد لبعض الأمراض الجلدية مثل الاكزيما والصدفية.

- يحسن مقاومة الأنسولين ويكافح السكر من النوع الثاني.