«التنمية المحلية»: تفعيل وحدات تكافؤ الفرص لتمكين المرأة في جميع المحافظات

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز قدرات المرأة المصرية وتمكينها سياسيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، فضلا عن دعمها و منحها الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل، والكفاح من أجل مستقبل ورفعة وطنها، وانطلاقاً لتطبيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، إذ يجرى دعم و تفعيل دور وحدات تكافؤ الفرص على مستوى جميع المحافظات، للقيام بدورها في هذا الشأن.

أنشطة وحدات تكافؤ الفرص

وتابعت وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التنمية المحلية، جهودها في الجيزة والقليوبية في توعية المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وحمايتها، ومناهضة أشكال العنف ضد المرأة.

ففي محافظة الجيزة نظمت وحدة تكافؤ الفرص بحي العمرانية ندوة توعوية بصحة العمرانية، حفاظا على صحة المرأة بالتعاون مع الإدارة الصحية، بعنوان أهمية استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

توعية السيدات بكيفية اختيار الوسيلة المناسبة

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر، شاركت وحدة تكافؤ الفرص في القافلة الطبية حقك تنظمي، وجرى الحديث مع السيدات على أهمية التنظيم، وعن كيفية اختيار الوسيلة المناسبة لكل سيدة.

وفي محافظة القليوبية، اشتركت وحدة تكافؤ الفرص بمدينة قها مع مدير الأوقاف لتنظيم ندوة عن التنمر، وناقشت الندوة تحذير الإسلام من الإساءة إلى الآخرين بالقول أو الفعل أو السخرية منهم بأي طريقه، ونهى الإسلام عن التنمر بالقرآن الكريم.

واشتركت وحدة تكافؤ الفرص بالوحدة المحلية بالأحراز مع وزارة الأوقاف، لتنظيم ندوة عن العنف ضد المرأة سواء بدني أو لفظي، وحث الإسلام على التعامل مع المرأة على أساس المودة والرحمة والإكرام للمرأة، وحسن التعامل معها.