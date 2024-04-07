«التنمية المحلية»: رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن رفع درجة الاستعداد القصوى للقطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظات، لاستقبال عيد الفطر المبارك وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، والعمل على التواجد الميداني والمتابعة المستمرة طوال فترة أيام العيد.

رفع كفاءة الطرق

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعاون بين الوحدات المحلية ومديريات الوزارات المعنية والخدمية بالمحافظات لتجهيز المساجد الكبرى لأداء صلاة العيد وتأمين ساحات الصلاة مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، بالإضافة إلى تجهيز وفتح الحدائق والأماكن العامة أمام الجمهور ورفع كفاءة وتطوير الميادين واتخاذ ما يلزم لظهور المحافظات بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

حملات يومية على المحلات

وأكد اللواء هشام آمنة ضرورة قيام مديريات التموين بحملات يومية على المحلات والأسواق لضبطها ومراقبتها والتأكد من صلاحية الأطعمة والمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط أي مخالفات حرصا على سلامة وصحة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالإضافة إلى استمرار عمل منافذ السلع الغذائية بأسعار مخفضة ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال عرض كميات كبيرة من السلع بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة على مدار أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

تنظيم معاض للسلع المخفضة

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظين باستمرار تنظيم معارض للسلع المرتبطة باحتياجات المواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك المتمثلة في ملابس وأحذية وأقمشة وغيرها من المنتجات مع حشد أكبر عدد من العارضين لتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد اللواء هشام آمنة على الأهمية القصوى التي توليها الدولة لمنع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائي على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي الدولة بالبناء بدون ترخيص خلال فترة الإجازات.

رصد التعديات على الأراضي الزراعية

وطالب الأجهزة التنفيذية برفع درجة الاستعداد القصوى لعمل كافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية لإزالة التعديات في المهد طوال إجازة العيد واعتبار منع التعديات علي الأراضي الزراعية أولوية أولي كل في نطاقة، مع ضرورة التصدي بكل حزم وبمنتهى الشدة لتلك الظاهرة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع القيام بجولات ميدانية لقيادات المحليات بالمدن والمراكز والأحياء والقرى لرصد أي مخالفات وإزالتها فورا.

رفع حالة الطوارئ في المستشفيات

كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنبيه على مسؤولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية لاستقبال الحالات المرضية المفاجأة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف على مستوى المحافظات بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن التأكيد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات بجميع المستشفيات، والتأكد من وجود الأطباء في مواقعهم وفي مناوباتهم.

متابعة مواقف السيارات

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية متابعة مواقف السيارات «النقل العام، السرفيس، والنقل الخاص»، خلال إجازة العيد لمتابعة حركة المركبات وانتظام خطوط السير وتوفير الاعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وانتظام العمل وفقا لتعريفة النقل المعتمدة داخل كل محافظة وإلى المحافظات الأخرى.

كما وجه «آمنة» بإلغاء الإجازات للقيادات المحلية مع وضع جدول حضور تبادلي لقيادات المحافظات المتواجدين على رأس العمل أثناء إجازة العيد، وضرورة تفعيل دور غرف العمليات المركزية بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والمديريات لمتابعة أي تطورات مع تواجد القيادات في مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة العيد أولا بأول.

رفع تراكمات القمامة يوميا

كما وجه وزير التنمية المحلية، بفتح غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالمحافظات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أي مشكلات أولا بأول، وكذلك متابعة أعمال رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن وأعمال النظافة بالشوارع.