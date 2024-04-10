7 خدمات بنكية متاحة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر.. منها شراء الشهادات

أتاحت البنوك المصرية الحكومية والخاصة بعض الخدمات المصرفية، خلال إجازة عيد الفطر، التي بدأت من 9 أبريل حتى يوم الأحد 14 أبريل.

ونرصد في السطور التالية أبرز الخدمات التي تقدمها البنوك المصرية خلال إجازة عيد الفطر الحالية للمواطنين.

خدمات مصرفية خلال إجازة العيد

- يمكن للعميل السحب والإيداع عن طريق ماكينات الصراف الآلي ATM.

- إمكانية استخدام المحفظة الذكية سواء للتحويل أو دفع الفواتير المنزلية.

- يمكن للعميل تحويل الأموال من خلال استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM أو التطبيق الرسمي الخاص بالبنوك، أو تطبيق إنستاباي التابع للبنك المركزي المصري.

- يمكن تحميل كشف حساب إلكتروني لبطاقات الائتمان والحسابات المجمعة.

- إمكانية شراء أو كسر شهادات أو ودائع عن طريق الإنترنت والموبايل البنكي.

- يمكن مراجعة رصيد الحساب عن طريق التطبيقات أو ماكينات الصراف الآلي ATM.

- إمكانية سداد مستحقات البطاقات.

مواعيد عمل البنوك

وتعمل البنوك المصرية بعد إجازة عيد الفطر للموظفين من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 مساء، وللعملاء من الساعة 8.30 صباحًا وحتى الساعة 3.30 مساء.