نواب محافظ القاهرة يهنئون المواطنين بعيد الفطر في الشوارع

أجرى نواب محافظ القاهرة جولات بالأحياء، لمتابعة تقديم الخدمات في أول أيام العيد، وتهنئة المواطنين، إذ أدى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية صلاة العيد في مسجد طارق بن زياد بحي عين شمس، بحضور النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب، ورئيس حي عين شمس المحاسب عبد الحميد أبو العزم ومدير عام الأوقاف.

تهنئة المواطنين بالعيد

في نفس السياق، أدى الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة شعائر صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الرحمن بحي الزيتون بحضور أحمد سمير رئيس حي الزيتون، ومحمد عبد الوهاب رئيس حى حدائق القبه والأجهزة المعاونة والعاملين بالحى، كما قدم نائب المحافظ التهنئة لأهالي ومواطني الحي عقب أداء الصلاة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنياً لهم عيدًا سعيدًا.

توزيع حلوى على المواطنين

من ناحية أخرى، وزعت المهندسة أمل فوزي، رئيس حي بولاق أبو العلا بالقاهرة، بتوزيع الحلوى على المواطنين بمشاركة أهالي حي بولاق الكرام، وذلك صلاه عيد الفطر المبارك بمسجد السلطان أبو العلا.