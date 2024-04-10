ملخص أحداث الحلقات الأخيرة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية (فيديو)

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا عن ملخص أحداث الحلقات الأخيرة من المسلسلات التاريخية والدراما الشعبية خلال الموسم الرمضاني 2024.

مسلسل الحشاشين

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين أحداثا قوية للغاية، بعد أن أصاب حسن الصباح المرض والخرف والعجز، وظل حبيسا بمفرده داخل غرفته دون رؤية أي شخص داخل آل موت باستثناء برزك أميد أو سامي الشيخ، وفي أوقات معينة بسبب سوء حالته الصحية، وعاش «الصباح» حالة نفسية سيئة جدا بسبب قتله لزوجته دنيا زاد رغم حبه الشديد لها، وابنه الحسين.

مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل حق عرب أحداثا مثيرة، إذ إنّ عرب السويركي تأكد أنّ عبد ربه والده أجرى تحليل DNA، وتأكد أنّ شقيقه كان السبب في كل المشكلات التي واجهها.

مسلسل المعلم

بدأت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، بتنفيذ خطة تسليم المخدرات، وأبلغهم بموعد التسليم ومكانه، كما طلب منهم 200 مليون جنيه نصيبه، وفي نفس الوقت أبلغ مدير مكافحة المخدرات بموعد التسليم، ليتم القبض عليهم جميعا، ثم يعود المعلم كبير سوق السمك.