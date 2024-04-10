الفنانة سارة الشامي: لحظة إعدام يحيى أصعب مشاهدي في مسلسل الحشاشين

أعربت الفنانة سارة الشامي عن سعادتها بردود الفعل القوية حول مسلسل الحشاشين، الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الحالي، لافتة إلى أنها كانت خائفة في بداية الأمر لأن المسلسل ينتمي إلى حقبة تاريخية، لكنها تفاجأت برد فعل الجمهور.

سارة الشامي تكشف أصعب مشاهدها في مسلسل الحشاشين

وأضافت «الشامي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من أصعب مشاهدها في مسلسل الحشاشين هو إعدام حبيبها يحيي ابن المؤذن، الذي جسده الفنان أحمد عبدالوهاب، لافتة إلى أنها كانت تبكي، ودخلت فى صدمة شديدة في أثناء التصوير من شدة تأثرها، موضحة أنّ المخرج بيتر ميمي لم يعطها أية تعليمات قبل تصوير المشهد، وتركها لمشاعرها في تلك اللحظة ورؤيتها لحبيبها يضيع من بين يديها بعد رحلتها الشاقة في العثور عليه والحياة معه والزواج منه.

سارة الشامي تتحدث عن تعاونها مع كريم عبدالعزيز

وتابعت الفنانة سارة الشامي أنها حضّرت جيدًا للمسلسل قبل التصوير، وتدربت على ركوب الخيل على مدار شهرين، لكن بعد ذلك أصبح الأمر هواية لها، وتجد طاقتها تتجدد منه خلاله، لافتة إلى أنها استمتعت بتجرتها فى مسلسل الحشاشين، وبتعاونها مع الفنان كريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي.