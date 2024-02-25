فريق قسطا يفوز بدوري مراكز الشباب لكرة القدم بالغربية 

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، ختام فعاليات نهائي دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته العاشرة 2024، والتي انتهت بفوز فريق قسطا بضربات الجزاء الترجيحية وحصوله على المركز الأول، وتمثيل المحافظة في دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية في نسخته العاشرة.

اهتمام الدولة بالرياضة

وأشاد المحافظ خلال كلمته بما تقوم به مديرية الشباب والرياضة بالغربية، وتنفيذها دوري مراكز الشباب بالغربية، وذلك في إطار حرص الدولة المصرية على الاهتمام بالرياضة، متمنياً لكلا الفريقين الحظ، مؤكدا دعمه للفريق الفائز للوصول والحصول على دوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، حيث حصل فريق مركز شباب بلقينا على دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة.

وأكد يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أن الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، دعمت على مدار 10 سنوات دوري مراكز الشباب، مؤكداً أن هذا الدوري يعمل على اكتشاف المواهب داخل مراكز شباب القرى وبث روح الحماس ونشر الوعي الرياضي وترسيخ الأهداف الرياضية البدنية والصحية والتربوية والاجتماعية، ويهدف لبث روح التنافس بين فرق كرة القدم بمراكز الشباب، وتوطيد أواصر الصداقة بينها، وتوسيع قاعدة المشاركة الرياضية، وكذلك اكتشاف المواهب داخل مراكز الشباب متمنياً التوفيق للفريقين.

تكريم الفائزين في الدوري

وفي الختام قام المحافظ بتوزيع الدروع التذكارية للقائمين على تنفيذ الدوري وقيادات الوزارة، وأهدى درع لوالد الشهيد إبراهيم قطب منيسي.

نظام الدوري

والجدير بالذكر أن الدوري ينفذ على 3 مراحل، الأولي تصفيات الإدارات الفرعية، والثانية دوري المجموعات بمشاركة 24 فريقا مقسمين على 4 مجموعات في كل مجموعة 6 فرق والمرحلة الثالثة والأخيرة تكون بدور الثمانية ودور الأربعة ختاماً بالنهائي.