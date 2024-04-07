تجهيز مراكز شباب القليوبية لاستقبال المواطنين بعد صلاة عيد الفطر

اجتمع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، مع مديري الإدارات المركزية والإدارات الفرعية، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية لشؤون الرياضة، والدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية لشؤون الشباب، وذلك في إطار الاجتماع الشهري لشهر أبريل 2024.

تجهيز مراكز الشباب والساحات لاستقبال المصلين

وتطرق وكيل الوزارة الى تجهيز مراكز الشباب والساحات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بمراكز الشباب، ويشارك فرق الجوالة والكشافة وأندية التطوع فى تجهيز الملاعب والساحات داخل مراكز الشباب لاستقبال المصلين ، تأكيد على الدور المجتمعى الذى تقدمه مراكز الشباب وتنفيذا لرؤية واستراتيجية الوزارة نحو جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.

رفع درجة الاستعداد في العيد

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أنه تم رفع درجة الاستعداد لجميع مراكز شباب القليوبية لاستقبال المواطنين بعد صلاة العيد، من خلال المشاركة في مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب، التى تطلقها وزارة الشباب والرياضة للعيد، والتي تتضمن تنفيذ احتفالات العيد من خلال الألعاب الترفيهية للأطفال والكبار ومسابقات وجوائز وهدايا بالإضافة للعروض الفنية والمسرحية والفنون الشعبية والعرائس.

واختتم الاجتماع بالتشديد على ضرورة مراجعة جميع وسائل الأمن والسلامة المهنية وأسلاك الكهرباء وتغطيتها ومياه وأرضية الملاعب وصالات الأنشطة وأغطية الصرف الصحي، والتأكد من وجود الإسعافات الأولية وطفايات الحريق بجميع مراكز شباب المحافظة، كما شدد على الاندية بضرورة توفير جهاز الصدمات الكهربائية تحت إشراف طبيب متخصص، والتنسيق مع هيئة الاسعاف لتواجد الجهاز مع سيارة الإسعاف.