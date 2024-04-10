هل يجوز الجمع بين صيام أيام القضاء والست من شوال؟.. «الأزهر» يوضح

مع بداية شهر شوال يستعد العديد من المواطنين لصيام الست من شوال، وفي هذا التوقيت من الأسألة التي تنتشر كثيرا بين العديد من المسلمين، هي إن كان من الممكن أن يجمع المؤمن بين نيتين، صيام الست من شوال، وقضاء أيام شهر رمضان، وهو أحد الأسألة التي أجاب عنها مركز الأزهر العاليم للفتوى الإلكترونية.

الجمع بين الست من شوال وأيام القضاء

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فتوى نشرها عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن مسألة حكم الجمع بين نية صيام الست من شوال وأيام القضاء وصيام التنفل، من الأمور التي اختلف حولها العلماء والفقهاء.

وأوضح العالمي للفتوى، أنه من الأولى أن يهتم المسلم بصيام الفريضة في البداية ويكز طاقته عليه، وبعد الانتهاء من الفريضو يمكنه التفرغ لصيام النوافل وغيره، وعن مسألة الجمع بين أكثر من نية في الصيام، فأوضح العالمي للفتوى أنه يمكن الجمع بين نيتين في صيام السنة، أي صيام سنتين في يوم واحد، كمثلا أن يأتي يوم الست من شوال موافقا ليوم الاثنين بالتالي يمكن الجمع بين نية صيام الست من شوال وصيام يوم الاثنين.

ثواب الست من شوال

ولفت العالمي للفتوى، إلى أن الشافعية قالت عن الجمع بين نية صيام القضاء وصيام الست من شوال، أن من يصوم القضاء في شهر شوال يحصل بذلك على ثواب الست من شوال، وذلك وفقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» أخرجه مسلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.