مواعيد المترو في عيد الفطر 2024.. اعرف جدول التشغيل

حددت وزارة النقل مواعيد مترو الأنفاق في عيد الفطر 2024، مؤكدة انتظام عمليات التشغيل على الخطوط الثلاثة، بالتزامن مع تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط للمتابعة الدقيقة للحركة من خلال غرف التحكم المركزي، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر.

مواعيد المترو كاملة

وجاءت مواعيد المترو في عيد الفطر، كالآتي:

- يبدأ التشغيل الساعة 5:15 صباحا

- آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة 12:15 صباحا

- آخر قطار للخط الأول من محطة المرج الجديدة الساعة 12:30 صباحا

- آخر قطار للخط الثاني من محطتي شبرا الخيمة، والمنيب الساعة 12:40 صباحا

- يجرى مقابلة آخر القطارات بين الخطين الأول والثاني بمحطة أنور السادات الساعة 1:00 صباحا

- ينتهي تبادل الركاب بين الخطين الثاني والثالث بمحطة العتبة الساعة 12:10 صباحا

- ينتهي تبادل الركاب بين الخط الأول والخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر الساعة 12:10 صباحا

- يعود قيام أول قطار من العتبة وجمال عبدالناصر الساعة 7:15 صباحا

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 7:15 صباحًا

- قيام أول قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 7:15 صباحًا

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:31 مساءً

- قيام آخر قطار من محطة محور روض الفرج في تمام الساعة 11:53 مساءً

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الأول بمحطة ناصر 12:10 صباحا

- آخر قطارات مقابلة مع الخط الثاني بمحطة العتبة 12:10 صباحا