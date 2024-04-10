ضبط تشكيل عصابي لقيامه بسرقة شخص في القاهرة

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بقيام 4 أشخاص غير معلومين لديه، بتفتيش مسكنه منتحلين صفة رجال شرطة، والاستيلاء على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية، واصطحابه من داخل الشقة سكنه مستقلين إحدى السيارات، وتركه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ولاذوا بالفرار.

وبإعادة مناقشته اعترف بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالأقراص المخدرة، وحال تواجده بشقة سكنية ملكه بمحافظة الجيزة، تفاجئ بحضور 5 أشخاص استولوا على كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته، وقاموا باصطحابه لمحل سكنه بدائرة قسم شرطة دار السلام وسرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 7 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالي ومشغولات ذهبية وكمية من الأقراص المخدرة المستولى عليها والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وأقر اثنان منهما بسابقة معرفتهما بالمذكور والتعامل معه في الاتجار بالمواد المخدرة وقيامهما بالاتفاق مع باقي المتهمين لارتكاب الواقعة، وأيد باقي المتهمين أقوالهما، وأرشد المجني عليه عن باقي الأقراص المخدرة في محل سكنه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.