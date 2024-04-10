علامات تدل على أن الفسيخ والرنجة معدة بطريقة غير جيدة.. اعرفها

حددت وزارة الصحة والسكان، علامات تدل على أن الفسيخ والرنجة معدة بطريقة غير جيدة، مؤكدة على المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بتناول الفسيخ والرنجة خلال عيد الفطر المبارك، موضحة أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب إتباعها عند شراء الأسماك المُملحة.

علامات تدل على أن الفسيخ والرنجة معدة بطريقة غير جيدة

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، علامات تدل على أن الفسيخ والرنجة معدة بطريقة غير جيدة، حسب ما ذكرته وزارة الصحة في تقرير لها، وهي كالآتي:

- جسم السمك مُهترئ

- تصدر منه روائح غريبة

- جسم السمكة غائر بمجرد الضغط عليه ضغطة خفيفة

- خروج بعض الإفرازات من جسم السمكة خاصة من الرأس أو الخياشيم.

شروط يجب الالتزام بها عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة

ترصد «الوطن» أيضاً في إطار دورها الخدمي، شروط يجب الالتزام بها عند شراء الأسماك المملحة والمدخنة، وهي كالآتي:

- البطن غير منتفخة ولا تبعث منها روائح كريهة

- اللحوم متماسكة ترتد مرة أخرى بعد الضغط عليها

- القشور لامعة متماسكة لا تنتزع بسهولة

- العيون بارزة تتميز باللمعان

- الخياشيم حمراء إلى وردية اللون

فئات ممنوعة من تناول الفسيخ والرنجة

- أصحاب الأمراض المزمنة

- مرضى الضغط المرتفع

- مرضى الكلى

وفسّرت وزارة الصحة، منع أصحاب الأمراض المزمنة من تناول الأسماك المُملحة، لاحتوائها على نسبة عالية جدًا من الملح، والتي ستضر بصحتهم.