المتاحف تحتفل بيوم الصحة العالمي: المصريون القدماء ابتدعوا فنون الشفاء

تحتفل المتاحف المصرية تحتفل، اليوم الأحد، بيوم الصحة العالمي، والذى يوافق 7 أبريل من كل عام، لافتا إلى أن العالم وضع شعار «صحتي حقي» للاحتفالية خلال عام 2024، والذى يؤكد على حق كل شخص في أي مكان في الحصول على الخدمات الصحية.

المصريون القدماء وصناعة العقاقير

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان، أن العناية بالصحة الجسدية والعقلية كانت على مر العصور ضرورة إنسانية وحاجة أساسية، موضحا أن المؤرخين وصفوا المصريين القدماء بـ«أنهم مبتدعو فن الشفاء، ومكتشفو خواص العقاقير»، ويظهر ذلك بوضوح من خلال تعدد وتنوع البرديات التي اهتمت بالعلاجات الصحية والطبية.

رعاية العمال والجنود في المشروعات القومية

وأشار القطاع إلى أن المصريين القدماء كان لديهم رعاية صحية كاملة للعمال والجنود في المشروعات القومية، حيث كان يرافقهم أطباء يقومون على رعايتهم، وكذلك كان يُلحق بالمعابد أماكن للرعاية الصحية.

وأوضح قطاع المتاحف بوزارة السياحة، أن الدولة المصرية بتنوع عصورها المختلفة، اهتمت بالصحة، فقد كانت الإسكندرية خلال العصر البطلمي مركزًا للعلوم ومدرسة لتعليم الطب، وفي العصر الإسلامي اهتم عديد من العلماء بالبحث والدراسة وكتابة العديد من الكتب الصحية والطبية، والتي تُركز على طبيعة عمل الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان وكذلك استخراج العقاقير الطبية من النباتات الطبيعية.